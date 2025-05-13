Украинская чемпионка Европы Шолохова снялась для популярного мужского журнала

Александра Шолохова. Фото: instagram.com/sandra_sholokhova

Украинская каратистка Александра Шолохова стала чемпионкой Европы-2025 по каратэ. На турнире, который прошел в Ереване, Армения, ее золото стало единственным для сборной Украины.

После удачного выступления стало известно, что Шолохова стала героиней майского выпуска журнала Playboy Ukraine.

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Выпуск с Шолоховой, которая впервые снялась для мужского журнала, уже доступен для заказа.

В новой для себя роли каратистка показала, что она более многогранна, чем обычная спортсменка. Она смогла совместить на фото свою спортивную мощь с женской элегантностью.

Александра Шолохова. Фото: instagram.com/playboyukraine.official

Отметим, что Шолохова в Ереване завоевала золотую медаль в весовой категории до 61 кг. Для 24-летней спортсменки это первая награда на европейских чемпионатах, что стало значительным прорывом в ее карьере.

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