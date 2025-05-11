У украинской каратистки Палашевской отобрали бронзу после Евро-2025

Скандал на ЧЕ по каратэ — у украинки забрали бронзовую медаль
В Ереване, Армения, завершился чемпионат Европы по каратэ. В последний день прошли все финалы в кумитэ.
В весовой категории до 50 кг возник скандал, поскольку у украинки Юлии Палашевской отобрали бронзовую медаль. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.
Что произошло с медалью Пашевской
Палашевская заявила, что у нее несправедливо забрали бронзовую медаль на чемпионате Европы.
По ее словам, она уже второй раз на взрослом чемпионате занимает пятое место, но нынешняя ситуация была особенно обидной. После победы в бронзовом финале, которую она уже успела отпраздновать, ее неожиданно вернули на татами — судьи изменили решение. Cначала они отдали победу сопернице, а затем поставили 0,6 секунды и не засчитали победный удар Юлии, который был нанесен за это время.
Палашевская считает, что это похоже на издевательство, и выразила возмущение из-за таких действий судей в отношении спортсменов.
Украинка подчеркнула, что не имеет претензий к сопернице из Латвии, но задает вопросы к арбитру, который допустил ошибку во время видеопросмотра.
"Мне остается как-то пережить, принять и отпустить эту ситуацию, стать сильнее и через две недели снова сразиться в Марокко. Всем спасибо за поддержку", — написала Палашевская.
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