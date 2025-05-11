В української каратистки Палашевської відібрали бронзу після Євро-2025

Юлія Палашевська. Фото: instagram.com/yulya_palash

У Єревані, Вірменія, завершився чемпіонат Європи з карате. В останній день пройшли всі фінали в куміте.

У ваговій категорії до 50 кг виник скандал, оскільки в українки Юлії Палашевської відібрали бронзову медаль. Про це спортсменка повідомила в Instagram.

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Палашевська заявила, що в неї несправедливо забрали бронзову медаль на чемпіонаті Європи.

За її словами, вона вже вдруге на дорослому чемпіонаті посідає п’яте місце, але цьогорічна ситуація була особливо прикрою. Після перемоги у бронзовому фіналі, яку вона вже встигла відсвяткувати, її несподівано повернули на татамі — судді змінили рішення. Спочатку вони віддали перемогу суперниці, а потім поставили 0,6 секунди і не зарахували її переможний удар Юлії, який був нанесений в цей час.

Палашевська вважає, що це схоже на знущання, і висловила обурення через такі дії суддів щодо спортсменів.

Українка підкреслила, що не має претензій до суперниці з Латвії, але ставить запитання до арбітра, який припустився помилки під час відеоперегляду.

"Мені залишається якось пережити, прийняти та відпустити цю ситуацію, стати сильнішою та за два тижні знову битись у Марокко. Всім дякую за підтримку", — написала Палашевська.

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