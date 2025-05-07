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Головна Спорт Українка ударом в голову виграла у росіянки на ЧЄ-2025

Українка ударом в голову виграла у росіянки на ЧЄ-2025

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Дата публікації: 7 травня 2025 23:39
Дарія Булай перемогла росіянку та вийшла у фінал Євро з карате
Дарія Булай. Фото: instagram.com/ukf_official

В Єревані (Вірменія) проходить чемпіонат Європи з карате. У ваговій категорії від 68 кг фанатів порадувала 18-річна українська каратистка Дарія Булай.

Українка змогла обіграти суперницю з Росії в куміте, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як українка перемогла росіянку

На шляху до фіналу Булай здолала "нейтральну росіянку", яку перемогла 3-бальним іппоном у голову та перемогою 7:5.

У півфіналі українка розгромила одну із лідерок світового рейтингу, іспанку Марію Торрес з рахунком 7:2, показавши технічну та впевненість.

Тренер збірної України Олександр Пікулін присвятив вихід Булай у фінал українському тренеру з карате Максиму Невмержицькому, який третій рік захищає Україну на фронті та 7 травня святкує день народження.

Фінальна сутичка в ваговій категорії Булай відбудеться в останній день турніру — 11 травня.

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карате єдиноборства куміте Дарія Булай Збірна України з карате
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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