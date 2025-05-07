Дарія Булай перемогла росіянку та вийшла у фінал Євро з карате

Дарія Булай. Фото: instagram.com/ukf_official

В Єревані (Вірменія) проходить чемпіонат Європи з карате. У ваговій категорії від 68 кг фанатів порадувала 18-річна українська каратистка Дарія Булай.

Українка змогла обіграти суперницю з Росії в куміте, повідомив портал Новини.LIVE.

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На шляху до фіналу Булай здолала "нейтральну росіянку", яку перемогла 3-бальним іппоном у голову та перемогою 7:5.

У півфіналі українка розгромила одну із лідерок світового рейтингу, іспанку Марію Торрес з рахунком 7:2, показавши технічну та впевненість.

Тренер збірної України Олександр Пікулін присвятив вихід Булай у фінал українському тренеру з карате Максиму Невмержицькому, який третій рік захищає Україну на фронті та 7 травня святкує день народження.

Фінальна сутичка в ваговій категорії Булай відбудеться в останній день турніру — 11 травня.

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