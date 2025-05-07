Дарья Булай победила россиянку и вышла в финал Евро по каратэ

Дарья Булай. Фото: instagram.com/ukf_official

В Ереване (Армения) проходит чемпионат Европы по каратэ. В весовой категории от 68 кг фанатов порадовала 18-летняя украинская каратистка Дарья Булай.

Украинка смогла обыграть соперницу из России в кумитэ, сообщил портал Новини.LIVE.

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На пути к финалу Булай одолела "нейтральную россиянку", которую победила 3-бальным иппоном в голову и победой 7:5.

В полуфинале украинка разгромила одну из лидеров мирового рейтинга, испанку Марию Торрес со счетом 7:2, показав техничность и уверенность.

Тренер сборной Украины Александр Пикулин посвятил выход Булай в финал украинскому тренеру по каратэ Максиму Невмержицкому, который третий год защищает Украину на фронте и 7 мая празднует день рождения.

Финальная схватка в весовой категории Булай состоится в последний день турнира — 11 мая.

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