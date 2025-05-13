Українська чемпіонка Європи Шолохова знялася для популярного чоловічого журналу

Українська чемпіонка з карате роздяглася для чоловічого глянцю
Українська каратистка Олександра Шолохова стала чемпіонкою Європи-2025 з карате. На турнірі, який пройшов у Єревані, Вірменія, її золота стала єдиною для збірної України.
Після вдалого виступу стало відомо, що Шолохова стала героїнею травневого випуску журналу Playboy Ukraine.
Українська спортсменка роздяглася на камеру
Випуск з Шолоховою, яка вперше знялася для чоловічого журналу, вже доступний для замовлення.
В новій для себе ролі каратистка показала, що вона більш багатогранна, ніж звичайна спортсменка. Вона змогла поєднати на фото свою спортивну потужність з жіночою елегантністю.
Зазначимо, що Шолохова в Єревані здобула золоту медаль у ваговій категорії до 61 кг. Для 24-річної спортсменки це перша нагорода на європейських чемпіонатах, що стало значним проривом у її кар’єрі.
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