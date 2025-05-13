У Мбаппе новый конфликт с ПСЖ из-за огромных денег

Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Nacho Doce

Финансовый конфликт между Килианом Мбаппе и его бывшим клубом "Пари Сен-Жермен" набирает обороты. Капитан сборной Франции может лишиться значительной части денежных накоплений.

Борьба "ПСЖ" и Мбаппе в суде продолжается уже больше года, сообщает AFP.

Реклама

Читайте также:

После того как нападающий "Реала" добился в суде ареста 55 миллионов евро в апреле 2025 года, "ПСЖ" подал встречный иск почти на вдвое большую сумму. В понедельник, 12 мая, парижский клуб направил официальную апелляцию с требованием снять арест с денежных средств и заявил, что именно Килиан Мбаппе должен вернуть "ПСЖ" почти 100 миллионов евро.

Детали скандала

По информации адвокатов "ПСЖ", речь идет о сумме в 98 миллионов евро. Клуб утверждает, что действия Мбаппе в процессе разрыва контракта и переговоров нанесли финансовый и репутационный ущерб, и теперь требует компенсации через суд. Адвокат "ПСЖ", что целью иска является не столько возвращение всей суммы, сколько демонстрация правоты клуба.

"Мбаппе применял тактику затягивания, которая нанесла клубу ущерб. Если он нам должен — его требования необоснованны", — отметил юрист.

Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: Reuters/Susana Vera

Сам Килиан пока публично не комментировал встречный иск. Однако источники близкие к футболисту уверяют, что он не собирается отказываться от претензий по 55 миллионам и готов защищать свои интересы до конца.

Мбаппе покинул ПСЖ летом 2024 года после многолетней эпопеи, подписав контракт с мадридским "Реалом". Несмотря на прощальные заявления о взаимном уважении, отношения между игроком и клубом, судя по всему, остались напряжtнными.

Напомним, Виктор Леоненко назвал причину досрочного увольнения Имада Ашура из "Полесья".

Хосеп Гвардиола собирается убедить звезду "Барселоны" перейти в "Манчестер Сити".

Лондонский "Челси" избавится от одного из лидеров ради трансфера звезды мирового футбола.

Чемпионка по каратэ Александра Шолохова предстала в образе роковой красавицы.