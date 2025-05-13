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Челси избавится от главного голеадора ради мировой звезды

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Дата публикации 13 мая 2025 15:18
Челси готов продать Джексона ради покупки известного форварда
Николас Джексон в матче за "Челси". Фото: Reuters/Scott Heppell

Предстоящее летнее трансферное окно станет жарким периодом для клубов из английской Премьер-лиги. Ожидается, что сразу несколько звезд футбола переедут на Туманный Альбион. 

Одну из этих звезд мечтает заполучить "Челси", сообщает FootballTransfers

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Летом 2025 года "Челси" планирует кардинальные изменения в атакующей линии. Клуб рассматривает возможность расставания с Николасом Джексоном, чтобы освободить место для потенциального трансфера Виктора Осимхена. 

Джексон, несмотря на статус лучшего бомбардира команды, не оправдал ожиданий руководства и тренерского штаба. Его нестабильная форма и дисциплинарные проблемы стали поводом для поиска нового нападающего. 

Трансферные планы "Челси" 

Виктор Осимхен, проведший впечатляющий сезон в аренде в "Галатасарае", где он забил 33 гола в 38 матчах, является главной целью "синих" на предстоящее трансферное окно. Однако переговоры осложняются высокими зарплатными требованиями игрока. 

Виктор Осимхен
Виктор Осимхен празднует победу. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

"Челси" активно работает над подписанием Осимхена, несмотря на конкуренцию со стороны других топ-клубов. Клуб готов предложить значительные финансовые условия, чтобы убедить нападающего присоединиться к команде. 

В случае успешного завершения сделки, "Челси" будет вынужден продать Джексона, чтобы освободить место в составе и сбалансировать финансовые показатели. На сенегальского форварда уже претендуют такие клубы, как "Атлетико Мадрид", "Астон Вилла" и "Ньюкасл". 

Напомним, в житомирском "Полесье" продолжает развиваться скандал. 

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Спортсменка из Украины стала главной героиней откровенной фотосессии в глянцевом журнале. 

спорт футбол Футбол трансферы Наполи Челси Виктор Осимхен
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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