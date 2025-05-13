Челсі готовий продати Джексона заради купівлі відомого форварда

Ніколас Джексон у матчі за "Челсі". Фото: Reuters/Scott Heppell

Майбутнє літнє трансферне вікно стане спекотним періодом для клубів з англійської Прем'єр-ліги. Очікується, що відразу кілька зірок футболу переїдуть на Туманний Альбіон.

Одну з цих зірок мріє отримати "Челсі", повідомляє FootballTransfers.

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Влітку 2025 року "Челсі" планує кардинальні зміни в атакувальній лінії. Клуб розглядає можливість розставання з Ніколасом Джексоном, щоб звільнити місце для потенційного трансферу Віктора Осімхена.

Джексон, попри статус найкращого бомбардира команди, не виправдав очікувань керівництва та тренерського штабу. Його нестабільна форма та дисциплінарні проблеми стали приводом для пошуку нового нападника.

Трансферні плани "Челсі"

Віктор Осімхен, який провів вражаючий сезон в оренді в "Галатасараї", де він забив 33 голи в 38 матчах, є головною метою "синіх" на майбутнє трансферне вікно. Однак переговори ускладнюються високими зарплатними вимогами гравця.

Віктор Осімхен святкує перемогу. Фото: instagram.com/victorosimhen9/

"Челсі" активно працює над підписанням Осімхена, попри конкуренцію з боку інших топклубів. Клуб готовий запропонувати значні фінансові умови, щоб переконати нападника приєднатися до команди.

У разі успішного завершення угоди, "Челсі" буде змушений продати Джексона, щоб звільнити місце в складі та збалансувати фінансові показники. На сенегальського форварда вже претендують такі клуби, як "Атлетіко Мадрид", "Астон Вілла" та "Ньюкасл".

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