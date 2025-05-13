Зоря вирішує долю Бартуловича — що буде з тренером

Младен Бартулович перед матчем. Фото: УНІАН

Майбутнє головного тренера "Зорі" залишається під питанням, попри стабільність команди в останніх турах УПЛ. Молодий фахівець поліпшив шанси продовжити роботу з луганчанами.

Бартуловичу вдалося стабілізувати гру "Зорі" до кінця сезону, повідомив журналісти Ігор Циганик.

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Младен Бартулович виконує обов'язки головного тренера "Зорі" із серпня 2024 року, змінивши Юрія Коваля. До цього він входив у структуру клубу як тренер молодіжної команди.

Довгий час його критикували через невдалі результати команди, але останнім часом ситуація змінилася. Попри обмежені ресурси та кадрові складнощі, "Зоря" показує конкурентний футбол та продовжує боротися за місце у верхній частині турнірної таблиці.

Младен Бартулович відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Луганський клуб посідає восьму сходинку, набравши 37 очок. У наступному турі команда прийме "Полісся", і цей матч може стати одним із ключових в оцінці роботи тренерського штабу.

Бартулович заслужив на шанс

На думку Ігоря Циганика, тренер "Зорі" своєю роботою довів, що гідний продовжити співпрацю з клубом. Наприкінці сезону з 38-річним наставником можуть продовжити контракт.

"Команда не програла ні "Динамо", ні "Шахтарю". Можливо, не добрала очки, які могла. Але він заслужив шанс почати сезон уже зі своєю командою", — зазначив Циганик.

Журналіст підкреслив, що філософія президента "Зорі" — не ухвалювати поспішних рішень, а давати тренеру час проявити себе. І, ймовірно, жодних серйозних змін на тренерському містку влітку не відбудеться.

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