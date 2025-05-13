Чому Зінченко не входить у плани Артети в Арсеналі

Олександр Зінченко в таборі збірної України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб уже цього літа. Футболіст не входить у плани тренерського штабу "канонірів".

У Зінченка є декілька варіантів подальшого працевлаштування, повідомив у соцмережі Х журналіст Пабло Олівейра.

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Клуби з чотирьох країн виявляють серйозний інтерес до трансферу 28-річного гравця збірної України. Серед претендентів на Олександра Зінченка опинилася дортмундська "Боруссія", яка стежить за українцем не вперше. Також до боротьби долучилися італійська "Рома" та англійський "Евертон". Обидва клуби вже зробили конкретні кроки та контактували з представниками гравця з приводу можливого переходу.

Олександр Зінченко на тренуванні в "Арсеналі". Фото: Reuters/John Sibley

Чому Зінченко не залишиться в "Арсеналі"

Причина потенційного відходу українського гравця є наслідком зміни його статусу в клубі. Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета перестав бачити в захиснику ключову фігуру. Дедалі частіше на його позиції з'являється 18-річний фулбек Майлз Льюїс-Скеллі, який вважається довгостроковою ставкою лондонців.

Зінченко працює з м'ячем. Фото: instagram.com/zinchenko/

У нинішньому сезоні 2024/25 Зінченко провів 22 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Його контракт з "Арсеналом" діє до 30 червня 2026 року, але відсутність стабільного місця в складі може підштовхнути гравця до змін.

"Арсенал" посідає друге місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги після 36 матчів. В активі команди Мікеля Артети 68 очок.

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