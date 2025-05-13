Почему Зинченко не входит в планы Артеты в Арсенале

Александр Зинченко в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб уже этим летом. Футболист не входит в планы тренерского штаба "канониров".

У Зинченко есть несколько вариантов дальнейшего трудоустройства, сообщил в соцсети Х журналист Пабло Оливейра.

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Клубы из четырех стран проявляют серьезный интерес к трансферу 28-летнего игрока сборной Украины. В числе претендентов на Александра Зинченко оказалась дортмундская "Боруссия", которая следит за украинцем не впервые. Также в борьбу включились итальянская "Рома" и английский "Эвертон". Оба клуба уже предприняли конкретные шаги и контактировали с представителями игрока по поводу возможного перехода.

Александр Зинченко на тренировке в "Арсенале". Фото: Reuters/John Sibley

Почему Зинченко не останется в "Арсенале"

Причина потенциального ухода украинского игрока является следствием изменения его статуса в клубе. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета перестал видеть в защитнике ключевую фигуру. Все чаще на его позиции появляется 18-летний фулбек Майлз Льюис-Скелли, который считается долгосрочной ставкой лондонцев.

Зинченко работает с мячом. Фото: instagram.com/zinchenko/

В нынешнем сезоне 2024/25 Зинченко провел 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с "Арсеналом" действует до 30 июня 2026 года, но отсутствие стабильного места в составе может подтолкнуть игрока к переменам.

"Арсенал" занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 36 матчей. В активе команды Микеля Артеты 68 очков.

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