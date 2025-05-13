Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Спорт Как Лобановский до сих пор влияет на украинский футбол

Как Лобановский до сих пор влияет на украинский футбол

Ua en ru
Дата публикации 13 мая 2025 09:31
Что украинский футбол унаследовал от Лобановского
Валерий Васильевич Лобановский на тренерский скамейке. Фото: УНИАН

День 13 мая навсегда останется моментом, когда украинский футбол будет замирать в тишине памяти. Ровно 22 года назад не стало Валерия Лобановского

Легендарный украинский специалист определил целую спортивную эпоху и вписал свое имя золотыми буквами в историю футбола, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Образ Валерия Васильевича Лобановского не забудет ни один украинский футбольный болельщик старше 35 лет. Это был не просто тренер в плаще на бровке, а символ целеустремленности, дисциплины и футбольной науки. 

Валерий Лобановский
Тренеры Валерий Лобановский и Йожеф Сабо. Фото: УНИАН

Почему Лобановский был особенным 

В 1970–1990-х он был человеком будущего. Кажется, что он до сих пор где-то рядом. Только теперь в планшетах с данными, в GPS-трекерах игроков, в раскадровке атак и строгих тренировках. Лобановский опередил свое время и построил систему, которой восхищаются даже сейчас. И которую пытаются копировать в его родном "Динамо" с разной степенью успеха. 

Валерий Лобановский
Памятник Валерию Лобановскому в Киеве. Фото: УНИАН

Если бы Лобановский работал в современном футболе, он бы чувствовал себя "в своей тарелке". Искусственный интеллект, большие данные, анализ микроэпизодов — все это было бы не вызовом, а естественным продолжением его философии. Он бы не боялся перемен, он бы ими управлял. 

Но, главное, Лобановский остался бы верен себе: доминирующий стиль, вертикальная структура, жесткая иерархия, работа "на результат", а не на лайки в соцсетях. Он бы не играл в модные игры с прессой. Он бы строил команду, которая убивает соперника темпом, физикой и мыслью. 

Валерий Лобановский
Набор марок в память о Валерии Лобановском. Фото: УНИАН

За 22 года без него украинский футбол успел пройти через многое. И все же даже сегодня мы несем в себе ДНК его подхода. Вот что мы унаследовали от Лобановского: 

  1. Культ дисциплины. У него не было понятия "звезда", только "часть системы". Он воспитывал бойцов. Эту строгость до сих пор видно в лучших украинских командах. 
  2. Научный подход. Лобановский одним из первых ввел в футбол математический анализ: ТТД, показатели нагрузки, объемы работы. Сегодня это норма — тогда это было революцией. 
  3. Работа с молодежью. Он верил в юных игроков и делал из них великих. Его "Динамо" — это всегда был плавильный котел, где выковывались Шевченко, Ребров, Каладзе и многие другие. 
  4. Футбол как система. Для него матч — это уравнение, где каждая переменная важна. Идея доминирования через структуру и взаимозаменяемость живет в философии многих современных тренеров. 

Валерий Васильевич Лобановский ушел 13 мая 2002 года. Но он не исчез. Он стал частью футбольной геометрии, философии и духа. Его наследие заключается не только в кубках и медалях. Это чувство, что футбол не хаос, а наука. И футбольный мир Украины все еще учится у Мэтра. 

Напомним, бывший подопечный Валерия Лобановского Виктор Леоненко объяснил, откуда в "Полесье" возникли проблемы с тренером. 

Кристен Пазик раскрыла вид спорта, который нравится сыновьям Андрея Шевченко не меньше футбола. 

Украинская спортсменка стала героиней популярного глянца и предстала в новом образе. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо тренер Валерий Лобановский
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /