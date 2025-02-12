Хацкевич признался, какие эксперименты над игроками проводил Лобановский

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Фото: УПЛ

Киевское "Динамо" конца 90-х — начала 00-х поражало физической и тактической подготовкой. Все это было благодаря легендарному тренеру киевлян Валерию Лобановскому.

Бывший игрок и тренер "Динамо" Александр Хацкевич в интервью Sport.ua рассказал о тренировках под руководством Лобановского.

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По его словам, это было очень тяжело. И было своего рода "экспериментом".

Хацкевич, Лобановский и тренировки

"В Руйте у нас с первого дня было по три тренировки: пробежка до завтрака, тренировка после завтрака и вечернее занятие. Когда на пятый-шестой день начали ныть, что тяжело, Демьяненко сказал, что мы уже работаем более систематизировано." — отметил Хацкевич.

По его словам, когда удалось познакомиться с Владимиром Мунтяном и Владимиром Онищенко, то он понял, что это еще были легкие тренировки.

"На них Зеленцов, Базилевич и Лобановский проводили эксперименты — кто выживет, тот будет играть. Наше поколение, можно сказать, воспользовалось теми наработками", — резюмировал Хацкевич.

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