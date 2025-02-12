Хацкевич зізнався, які експерименти над гравцями проводив Лобановський

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич. Фото: УПЛ

Київське "Динамо" кінця 90-х — початку 2000-х вражало фізичною та тактичною підготовкою. Все це було завдяки легендарному тренеру киян Валерію Лобановському.

Колишній гравець та тренер "Динамо" Олександр Хацкевич в інтерв'ю Sport.ua розповів про тренування під керівництвом Лобановського.

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За його словами, це було дуже важко. І було свого роду "експериментом".

Хацкевич, Лобановський та тренування

"У Руйті в нас з першого дня було по три тренування: пробіжка до сніданку, тренування після сніданку і вечірнє заняття. Коли на п’ятий-шостий день почали нити, що важко, Дем’яненко сказав, що ми вже працюємо більш систематизовано", — зазначив Хацкевич.

За його словами, коли вдалося познайомитись з Володимиром Мунтяном та Володимиром Онищенком, то він зрозумів, що це ще були легкі тренування.

"На них Зеленцов, Базилевич і Лобановський проводили експерименти – хто виживе, той гратиме. Наше покоління, можна сказати, скористалося тими напрацюваннями", — резюмував Хацкевич.

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