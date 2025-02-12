Михавко розповів, як ставиться до власних автоголів

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fclviv

Один із найталановитіших українських захисників має проблему. Останнім часом він постійно забиває автоголи.

Гравець київського "Динамо" Тарас Михавко в інтерв'ю "Українському футболу" розповів, чому це трапляється та як він взагалі це сприймає.

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На його рахунку цього сезону вже три автоголи. За цим показником він перебуває на другій позиції в УПЛ.

Михавко та автоголи

"Я не сприймаю це серйозно, розумію, що десь над цим жартують", — зазначив Тарас Михавко.

За його словами, подібні ситуації — це уроки, які він хоче виправити.

"З автоголами була така неприємна серія. Дай Бог, я її вже закінчу. Старші футболісти та тренери кажуть мені, що й таке трапляється і через це треба пройти. Краще пройти через ці уроки зараз, ніж пізніше і шкодувати ще більше. Звичайно, це неприємні моменти, але я роблю все, щоб такого не траплялося", — сказав захисник "Динамо".

Михавко також розповів, як ставиться до критики.

"Яким би ти футболістом не був, критика завжди існуватиме. Десь вона і допоможе в подальшій кар’єрі і в розвитку. До цього я ставлюся з повагою. З психологічної точки зору вона не дуже б’є по мені, а десь навіть додає мотивації. Звісно, хочеться, щоб її було менше", — резюмував він.

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