Михавко рассказал, как относится к собственным автоголам

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fclviv

Один из самых талантливых украинских защитников имеет проблему. В последнее время он постоянно забивает автоголы.

Игрок киевского "Динамо" Тарас Михавко в интервью "Украинскому футболу" рассказал, почему это случается и как он вообще это воспринимает.

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На его счету в этом сезоне уже три автогола. По этому показателю он находится на второй позиции в УПЛ.

Михавко и автоголы

"Я не воспринимаю это серьезно, понимаю, что где-то над этим шутят", — отметил Тарас Михавко.

По его словам, подобные ситуации — это уроки, которые он хочет исправить.

"С автоголами была такая неприятная серия. Дай Бог, я ее уже закончу. Старшие футболисты и тренеры говорят мне, что и такое случается и через это надо пройти. Лучше пройти через эти уроки сейчас, чем позже и жалеть еще больше. Конечно, это неприятные моменты, но я делаю все, чтобы такого не случалось", — сказал защитник "Динамо".

Михавко также рассказал, как относится к критике.

"Каким бы ты футболистом не был, критика всегда будет существовать. Где-то она и поможет в дальнейшей карьере и в развитии. К этому я отношусь с уважением. С психологической точки зрения она не очень бьет по мне, а где-то даже добавляет мотивации. Конечно, хочется, чтобы ее было меньше", — резюмировал он.

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