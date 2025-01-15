Михавко увійшов до рейтингу захисників, готових до топліг Європи

У топлігах Європи чекають на гравця Динамо — про що йдеться
У київському "Динамо" підростає новий талант, яким активно цікавляться в Європі. Він вже потрапляє у різноманітні рейтинги.
Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко увійшов до десятки центрбеків віком до 23 років, які вже готові грати у топових чемпіонатах Європи, повідомляє CIES Football Observatory.
Він посів дев'яту сходинку. На першому місці у списку опинився представник "Спортинга" Зено Дебаст.
Михавко та "Динамо"
Цього сезону 19-річний Тарас Михавко зіграв 25 матчів за киян в усіх турнірах, у яких забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.
Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця з боку португальського "Порту", але "Динамо" не влаштувала запропонована сума.
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