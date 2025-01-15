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У топлігах Європи чекають на гравця Динамо — про що йдеться

15 січня 2025 17:02
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Михавко увійшов до рейтингу захисників, готових до топліг Європи
Гравець київського "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У київському "Динамо" підростає новий талант, яким активно цікавляться в Європі. Він вже потрапляє у різноманітні рейтинги.

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко увійшов до десятки центрбеків віком до 23 років, які вже готові грати у топових чемпіонатах Європи, повідомляє CIES Football Observatory.

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Він посів дев'яту сходинку. На першому місці у списку опинився представник "Спортинга" Зено Дебаст. 

Рейтинг захисників
Рейтинг захисників. Фото: x.com/CIES_Football

Михавко та "Динамо"

Цього сезону 19-річний Тарас Михавко зіграв 25 матчів за киян в усіх турнірах, у яких забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця з боку португальського "Порту", але "Динамо" не влаштувала запропонована сума. 

Нагадаємо, основний голкіпер збірної України може перейти до "Баварії", або "МЮ". 

В українському футболі стався серйозний конфлікт між журналістом та президентом клубу. 

УАФ призначить нових тренерів у юнацькі збірні України. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Тарас Михавко

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