Михавко увійшов до рейтингу захисників, готових до топліг Європи

Гравець київського "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

У київському "Динамо" підростає новий талант, яким активно цікавляться в Європі. Він вже потрапляє у різноманітні рейтинги.

Захисник київського "Динамо" Тарас Михавко увійшов до десятки центрбеків віком до 23 років, які вже готові грати у топових чемпіонатах Європи, повідомляє CIES Football Observatory.

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Рейтинг захисників. Фото: x.com/CIES_Football

Михавко та "Динамо"

Цього сезону 19-річний Тарас Михавко зіграв 25 матчів за киян в усіх турнірах, у яких забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.

Раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до гравця з боку португальського "Порту", але "Динамо" не влаштувала запропонована сума.

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