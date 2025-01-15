Михавко вошел в рейтинг защитников, готовых к топ-лигам Европы

Игрок киевского "Динамо" Тарас Михавко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

В киевском "Динамо" подрастает новый талант, которым активно интересуются в Европе. Он уже попадает в различные рейтинги.

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко вошел в десятку центрбеков в возрасте до 23 лет, которые уже готовы играть в топовых чемпионатах Европы, сообщает CIES Football Observatory.

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Рейтинг защитников. Фото: x.com/CIES_Football

Михавко и "Динамо"

В этом сезоне 19-летний Тарас Михавко сыграл 25 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны португальского "Порту", но "Динамо" не устроила предложенная сумма.

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