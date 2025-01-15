Михавко вошел в рейтинг защитников, готовых к топ-лигам Европы

В топ-лигах Европы ждут игрока Динамо — о чем идет речь
В киевском "Динамо" подрастает новый талант, которым активно интересуются в Европе. Он уже попадает в различные рейтинги.
Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко вошел в десятку центрбеков в возрасте до 23 лет, которые уже готовы играть в топовых чемпионатах Европы, сообщает CIES Football Observatory.
Он занял девятую строчку. На первом месте в списке оказался представитель "Спортинга" Зено Дебаст.
Михавко и "Динамо"
В этом сезоне 19-летний Тарас Михавко сыграл 25 матчей за киевлян во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны португальского "Порту", но "Динамо" не устроила предложенная сумма.
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