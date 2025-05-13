Почему Буткевич убрал Ашура — Леоненко назвал причину

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Бывший форвард киевского "Динамо" и футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался по поводу увольнения главного тренера "Полесья" Имада Ашура. Решение о расторжении контракта с наставником было принято за два тура до окончания сезона УПЛ.

По мнению Леоненко, сам факт приглашения Ашура на должность главного тренера изначально выглядел сомнительным, сообщает "Спорт-Экспресс в Украине".

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Виктор Леоненко подчеркнул, что Имад Ашур не имел серьезного послужного списка и вряд ли соответствовал амбициям клуба. Эксперт также раскритиковал увлечение "модными" футбольными терминами, которыми часто оправдываются слабые результаты. Он отметил, что за всеми разговорными "инновациями" не стоит настоящая игра и результат.

Имад Ашур во время работы. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Леоненко раскритиковал Ашура

Не остался без внимания и странный тайминг увольнения. Леоненко считает, что такие решения под конец чемпионата говорят о непрофессионализме со стороны руководства и эмоциональности, которая не помогает команде.

"Ашура вообще не стоило приглашать. С таким же успехом можно было позвать тренера с Марса", — заявил Леоненко.

Бывший форвард сборной Украины также добавил, что уволил бы наставника за "прогрессивно-проактивный футбол" и набор других бессмысленных терминов.

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