Кто заменит Ашура в Полесье после увольнения тренера

Имад Ашур реагирует на игру команды. Фото: УНИАН

Футбольный клуб "Полесье" официально расстался с главным тренером Имадом Ашуром. Решение о прекращении сотрудничества было принято на фоне внутреннего анализа ситуации в команде,

Вместе с Ашуром команду покинул и весь его тренерский штаб, сообщила пресс-служба клуба.

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Такое развитие событий стало неожиданностью, ведь до завершения сезона в УПЛ осталось совсем немного. Руководство "Полесья" не стало раскрывать деталей, но отметило, что увольнение связано с результатами и общим положением дел внутри коллектива. Это решение может существенно повлиять на расклад в борьбе за высокие позиции в чемпионате Украины.

Имад Ашур во время матча команды. Фото: УНИАН

Кто возглавит "Полесье" до конца сезона

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Максимов. Ранее он работал с командой U-19 и хорошо знаком с внутренней структурой клуба. В "Полесье" рассчитывают, что этот шаг позволит стабилизировать ситуацию до конца сезона.

Для команды из Житомира это уже второе серьезное кадровое изменение за последние месяцы. Теперь клубу предстоит не только завершить сезон, но и определиться с новым тренером на постоянной основе. Уже появились слухи о потенциальных кандидатах на этот пост, но официальных комментариев пока нет.

Имад Ашур возглавил "Полесье" летом 2023 года и подписал контракт сроком на два года. Под его руководством команда демонстрировала нестабильные результаты, и в 2024 году все чаще начали появляться слухи о возможной смене тренерского штаба. Несмотря на поддержку со стороны отдельных игроков, общее направление работы клуба привело к разрыву контракта.

Увольнение Ашура и передача команды под руководство Александра Максимова может повлиять на трансферные планы клуба, а также на перспективы молодых футболистов, которые ранее работали под началом нового и.о. главного тренера.

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