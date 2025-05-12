Хто замінить Ашура в Поліссі після звільнення тренера

Імад Ашур реагує на гру команди. Фото: УНІАН

Футбольний клуб "Полісся" офіційно розлучився з головним тренером Імадом Ашуром. Рішення про припинення співпраці було ухвалено на тлі внутрішнього аналізу ситуації в команді,

Разом з Ашуром команду залишив і весь його тренерський штаб, повідомила пресслужба клубу.

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Такий розвиток подій став несподіванкою, адже до завершення сезону в УПЛ залишилося зовсім небагато. Керівництво "Полісся" не стало розкривати деталей, але зазначило, що звільнення пов'язане з результатами та загальним станом справ усередині колективу. Це рішення може суттєво вплинути на розклад у боротьбі за високі позиції в чемпіонаті України.

Імад Ашур під час матчу команди. Фото: УНІАН

Хто очолить "Полісся" до кінця сезону

Виконувачем обов'язків головного тренера призначено Олександра Максимова. Раніше він працював із командою U-19 і добре знайомий із внутрішньою структурою клубу. У "Поліссі" розраховують, що цей крок дасть змогу стабілізувати ситуацію до кінця сезону.

Для команди з Житомира це вже друга серйозна кадрова зміна за останні місяці. Тепер клубу належить не тільки завершити сезон, а й визначитися з новим тренером на постійній основі. Уже з'явилися чутки про потенційних кандидатів на цю посаду, але офіційних коментарів поки немає.

Імад Ашур очолив "Полісся" влітку 2023 року і підписав контракт терміном на два роки. Під його керівництвом команда демонструвала нестабільні результати, і 2024 року все частіше почали з'являтися чутки про можливу зміну тренерського штабу. Попри підтримку з боку окремих гравців, загальний напрямок роботи клубу призвів до розриву контракту.

Звільнення Ашура та передача команди під керівництво Олександра Максимова може вплинути на трансферні плани клубу, а також на перспективи молодих футболістів, які раніше працювали під керівництвом нового в.о. головного тренера.

Нагадаємо, у "Динамо" вже розпочали підготовку до літнього трансферного вікна та мають намір серйозно посилити склад.

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