Чому Буткевич прибрав Ашура — Леоненко назвав причину

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Колишній форвард київського "Динамо" та футбольний експерт Віктор Леоненко висловився з приводу звільнення головного тренера "Полісся" Імада Ашура. Рішення про розірвання контракту з наставником було ухвалено за два тури до закінчення сезону УПЛ.

На думку Леоненка, сам факт запрошення Ашура на посаду головного тренера від самого початку виглядав сумнівним, повідомляє "Спорт-Экспресс в Украине".

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Віктор Леоненко наголосив, що Імад Ашур не мав серйозного послужного списку і навряд чи відповідав амбіціям клубу. Експерт також розкритикував захоплення "модними" футбольними термінами, якими часто виправдовуються слабкі результати. Він зазначив, що за всіма розмовними "інноваціями" не стоїть справжня гра та результат.

Імад Ашур під час роботи. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Леоненко розкритикував Ашура

Не залишився поза увагою та дивний таймінг звільнення. Леоненко вважає, що такі рішення під кінець чемпіонату свідчать про непрофесіоналізм із боку керівництва та емоційність, яка не допомагає команді.

"Ашура взагалі не варто було запрошувати. З таким же успіхом можна було покликати тренера з Марса", — заявив Леоненко.

Колишній форвард збірної України також додав, що звільнив би наставника за "прогресивно-проактивний футбол" та набір інших безглуздих термінів.

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