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Один из самых богатых спортсменов мира стал банкротом

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Дата публикации 13 мая 2025 10:13
Финансовый скандал — Флойд Мейвезер и слухи о банкротстве
Флойд Мейвезер (слева) с актером Уиллом Смитом. Фото: instagram.com/floydmayweather/

В спортивных и медийных кругах разгорелся настоящий скандал. Популярный американский журналист Стивен Эй Смит заявил, что легендарный боксер Флойд Мейвезер якобы обанкротился.

Информация моментально разлетелась по СМИ и соцсетям, вызвав бурную реакцию у фанатов, сообщает Fight Today.

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Согласно словам Эй Смита, Флойд Мейвезер потерял огромную сумму. Речь идет о 402 млн долларов, которые боксер вложил их в сомнительный проект недвижимости в Нью-Йорке. Журналист утверждает, что инвестиция оказалась мошеннической схемой, в результате чего спортсмен якобы потерял почти все состояние. 

Флойд Мейвезер
Стиль Флойда Мейвезера. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Учитывая, что Мейвезер за годы карьеры заработал более миллиарда долларов и считается самым высокооплачиваемым боксером в истории, такие слухи обескураживают. Имя Флойда Мейвезера традиционно ассоциируется с роскошью, дорогими часами, частными самолётами и сотнями миллионов на счетах. 

Мейвезер ответил на слухи о банкротстве 

Однако сам Флойд Мейвезер опроверг эти заявления. Он уверяет, что продолжает контролировать свои финансы, владеет более чем сотней объектов недвижимости, двумя частными самолетами и активно инвестирует в прибыльные проекты. По его словам, никакого банкротства не произошло. 

Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер с семьей. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Боксер также заявил, что слухи о потере состояния являются преувеличением и не имеют под собой реальной основы. Он назвал себя "все тем же бизнесменом, который знает, как приумножать капитал", и подчеркнул, что его инвестиции продолжают приносить стабильную прибыль. 

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спорт Лионель Месси Криштиану Роналду бокс Флойд Мейвезер
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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