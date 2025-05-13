Фінансовий скандал — Флойд Мейвезер та чутки про банкрутство

Флойд Мейвезер (ліворуч) з актором Віллом Смітом. Фото: instagram.com/floydmayweather/

У спортивних та медійних колах розгорівся справжній скандал. Популярний американський журналіст Стівен Ей Сміт заявив, що легендарний боксер Флойд Мейвезер нібито збанкрутував.

Інформація моментально розлетілася ЗМІ та соцмережами, викликавши бурхливу реакцію у фанатів, повідомляє Fight Today.

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Згідно зі словами Ей Сміта, Флойд Мейвезер втратив величезну суму. Йдеться про 402 млн доларів, які боксер вклав у сумнівний проєкт нерухомості в Нью-Йорку. Журналіст стверджує, що інвестиція виявилася шахрайською схемою, внаслідок чого спортсмен нібито втратив майже всі статки.

Стиль Флойда Мейвезера. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Враховуючи, що Мейвезер за роки кар'єри заробив понад мільярд доларів та вважається найбільш високооплачуваним боксером в історії, такі чутки бентежать. Ім'я Флойда Мейвезера традиційно асоціюється з розкішшю, дорогими годинниками, приватними літаками та сотнями мільйонів на рахунках.

Мейвезер відповів на чутки про банкрутство

Однак сам Флойд Мейвезер спростував ці заяви. Він запевняє, що продовжує контролювати свої фінанси, володіє більш ніж сотнею об'єктів нерухомості, двома приватними літаками та активно інвестує в прибуткові проєкти. За його словами, жодного банкрутства не відбулося.

Флойд Мейвезер із сім'єю. Фото: instagram.com/floydmayweather/

Боксер також заявив, що чутки про втрату статків є перебільшенням та не мають під собою реальної основи. Він назвав себе "все тим же бізнесменом, який знає, як примножувати капітал", і підкреслив, що його інвестиції продовжують приносити стабільний прибуток.

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