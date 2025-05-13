Заря решает судьбу Бартуловича — что будет с тренером

Младен Бартулович перед матчем. Фото: УНИАН

Будущее главного тренера "Зари" остается под вопросом, несмотря на стабильность команды в последних турах УПЛ. Молодой специалист улучшил шансы продолжить работу с луганчанами.

Бартуловичу удалось стабилизировать игру "Зари" к концу сезона, сообщил журналисты Игорь Цыганык.

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Младен Бартулович исполняет обязанности главного тренера "Зари" с августа 2024 года, сменив Юрия Коваля. До этого он входил в структуру клуба как тренер молодежной команды.

Долгое время его критиковали из-за неудачных результатов команды, но в последнее время ситуация изменилась. Несмотря на ограниченные ресурсы и кадровые сложности, "Заря" показывает конкурентный футбол и продолжает бороться за место в верхней части турнирной таблицы.

Младен Бартулович отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Луганский клуб занимает восьмую строчку, набрав 37 очков. В следующем туре команда примет "Полесье", и этот матч может стать одним из ключевых в оценке работы тренерского штаба.

Бартулович заслужил шанс

По мнению Игоря Цыганыка, тренер "Зари" своей работой доказал, что достоин продолжить сотрудничество с клубом. В конце сезона с 38-летним наставником могут продлить контракт.

"Команда не проиграла ни "Динамо", ни "Шахтеру". Возможно, не добрала очки, которые могла. Но он заслужил шанс начать сезон уже со своей командой", — отметил Цыганык.

Журналист подчеркнул, что философия президента "Зари" — не принимать поспешных решений, а давать тренеру время проявить себя. И, вероятно, никаких серьезных изменений на тренерском мостике летом не произойдет.

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