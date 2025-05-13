Манчестер Сіті підпише зірку Барселони на прохання Гвардіоли

Дані Ольмо (ліворуч) та Педрі. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Каталонській "Барселоні" буде складно втримати лідерів після вдалого сезону. Команда Ганса-Дітера Фліка дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів, завоювала Кубок Іспанії та близька до чемпіонства в Ла-Лізі.

Влітку "Барселона" може втратити одного з лідерів, повідомляє Relevo.

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Майбутнє півзахисника Дані Ольмо знову стало предметом обговорення на трансферному ринку. До гравця проявляє серйозний інтерес "Манчестер Сіті", де ініціативу особисто проявляє головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

Деталі можливого трансферу Ольмо

Наставник вбачає у 26-річному іспанцеві ідеального футболіста для своєї атакувальної схеми — креативного, тактично гнучкого та здатного грати одразу на кількох позиціях. На тлі можливих змін у складі, "Сіті" планує точкове підсилення, і Ольмо входить до числа пріоритетних цілей.

Дані Ольмо сперечається з арбітром. Фото: Reuters/Albert Gea

Додатковий інтерес до трансферу підкріплений і складною ситуацією в самій "Барселоні". Каталонський клуб відчуває фінансові труднощі, пов'язані з правилами фейр-плей, й не виключено, що не зможе зареєструвати всіх гравців на новий сезон.

"Сіті" стежить за ситуацією й готовий діяти. Якщо "Барса" не впорається з реєстрацією Ольмо, "Манчестер Сіті" може оперативно включитися в переговори та запропонувати каталонцям 55 млн євро за гравця.

У сезоні 2024/2025 Ольмо зіграв за "Барселону" 36 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та зробив 5 результативних передач.

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