Наполі пропонує Судакову контракт на 5 років тавелику зарплату

Георгій Судаков перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков може вже цього літа змінити клуб. Серйозний інтерес до 22-річного українця проявляє гранд Серії А.

Трансфер має відбутися вже влітку 2025 року, повідомляє Tutto Napoli.

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Неаполітанський клуб готовий запропонувати за Георгія Судакова 40 мільйонів євро. Хоча в контракті гравця прописана сума відступних у 150 млн, донецький клуб, за даними джерела, відкритий до переговорів та не наполягає на повній компенсації.

Особистий контракт Судакова вже на столі

За інформацією журналістів, "Наполі" вже підготував для Судакова п'ятирічний контракт із зарплатою два мільйони євро на рік. У переході особисто зацікавлений Антоніо Конте, який незабаром може офіційно очолити команду. Новий тренер бачить в українцеві ключового гравця у своїй системі.

У сезоні 2024/25 Судаков провів 35 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач. Його контракт із донецьким клубом діє до кінця 2028 року, а поточна ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 32 млн євро.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Наразі "Наполі" очолює турнірну таблицю Серії А за три тури до фінішу, й клуб розраховує зміцнити склад у разі виходу в Лігу чемпіонів. Перехід Судакова може стати частиною нової амбітної команди Антоніо Конте.

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