Наполи предлагает Судакову контракт на 5 лет и большую зарплату

Георгий Судаков перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков может уже этим летом сменить клуб. Серьезный интерес к 22-летнему украинцу проявляет гранд Серии А.

Трансфер должен состояться уже летом 2025 года, сообщает Tutto Napoli.

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Неаполитанский клуб готов предложить за Георгия Судакова 40 миллионов евро. Хотя в контракте игрока прописана сумма отступных в 150 млн, донецкий клуб, по данным источника, открыт к переговорам и не настаивает на полной компенсации.

Личный контракт Судакова уже на столе

По информации журналистов, "Наполи" уже подготовил для Судакова пятилетний контракт с зарплатой два миллиона евро в год. В переходе лично заинтересован Антонио Конте, который вскоре может официально возглавить команду. Новый тренер видит в украинце ключевого игрока в своей системе.

В сезоне 2024/25 Судаков провел 35 матчей за "Шахтёр" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с донецким клубом действует до конца 2028 года, а текущая рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 32 млн евро.

Георгий Судаков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

На данный момент "Наполи" возглавляет турнирную таблицу Серии А за три тура до финиша, и клуб рассчитывает укрепить состав в случае выхода в Лигу чемпионов. Переход Судакова может стать частью новой амбициозной команды Антонио Конте.

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