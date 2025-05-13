Манчестер Сити подпишет звезду Барселоны по просьбе Гвардиолы

Дани Ольмо (слева) и Педри. Фото: Reuters/Alessandro Garofalo

Каталонской "Барселоне" будет сложно удержать лидеров после удачного сезона. Команда Ханса-Дитера Флика дошла до полуфинала Лиги чемпионов, завоевала Кубок Испании и близка к чемпионству в Ла Лиге.

Летом "Барселона" может потерять одного из лидеров, сообщает Relevo.

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Будущее полузащитника Дани Ольмо снова стало предметом обсуждения на трансферном рынке. К игроку проявляет серьезный интерес "Манчестер Сити", где инициативу лично проявляет главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Детали возможного трансфера Ольмо

Наставник видит в 26-летнем испанце идеального футболиста для своей атакующей схемы — креативного, тактически гибкого и способного играть сразу на нескольких позициях. На фоне возможных изменений в составе, "Сити" планирует точечное усиление, и Ольмо входит в число приоритетных целей.

Дани Ольмо спорит с арбитром. Фото: Reuters/Albert Gea

Дополнительный интерес к трансферу подкреплен и сложной ситуацией в самой "Барселоне". Каталонский клуб испытывает финансовые трудности, связанные с правилами фэйр-плей, и не исключено, что не сможет зарегистрировать всех игроков на новый сезон.

"Сити" следит за ситуацией и готов действовать. Если "Барса" не справится с регистрацией Ольмо, "Манчестер Сити" может оперативно включиться в переговоры и предложить каталонцам 55 млн евро за игрока.

В сезоне 2024/2025 Ольмо сыграл за "Барселону" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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