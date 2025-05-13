У Мбаппе новий конфлікт із ПСЖ через величезні гроші

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Nacho Doce

Фінансовий конфлікт між Кіліаном Мбаппе та його колишнім клубом "Парі Сен-Жермен" набирає обертів. Капітан збірної Франції може позбутися значної частини грошових накопичень.

Боротьба "ПСЖ" та Мбаппе в суді триває вже понад рік, повідомляє AFP.

Реклама

Читайте також:

Після того як нападник "Реала" домігся в суді арешту 55 мільйонів євро у квітні 2025 року, "ПСЖ" подав зустрічний позов майже на вдвічі більшу суму. У понеділок, 12 травня, паризький клуб надіслав офіційну апеляцію з вимогою зняти арешт із грошових коштів й заявив, що саме Кіліан Мбаппе має повернути "ПСЖ" майже 100 мільйонів євро.

Деталі скандалу

За інформацією адвокатів "ПСЖ", йдеться про суму в 98 мільйонів євро. Клуб стверджує, що дії Мбаппе в процесі розриву контракту та переговорів завдали фінансової та репутаційної шкоди, і тепер вимагає компенсації через суд. Адвокат "ПСЖ", що метою позову є не стільки повернення всієї суми, скільки демонстрація правоти клубу.

"Мбаппе застосовував тактику затягування, яка завдала клубу збитків. Якщо він нам винен — його вимоги необґрунтовані", — зазначив юрист.

Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: Reuters/Susana Vera

Сам Кіліан поки публічно не коментував зустрічний позов. Однак джерела, близькі до футболіста, запевняють, що він не збирається відмовлятися від претензій щодо 55 мільйонів та готовий захищати свої інтереси до кінця.

Мбаппе покинув ПСЖ влітку 2024 року після багаторічної епопеї, підписавши контракт із мадридським "Реалом". Попри прощальні заяви про взаємну повагу, відносини між гравцем та клубом, судячи з усього, залишилися напруженими.

Нагадаємо, Віктор Леоненко назвав причину дострокового звільнення Імада Ашура з "Полісся".

Хосеп Гвардіола збирається переконати зірку "Барселони" перейти в "Манчестер Сіті".

Лондонський "Челсі" позбудеться одного з лідерів заради трансферу зірки світового футболу.

Чемпіонка з карате Олександра Шолохова постала в образі фатальної красуні.