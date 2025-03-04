Девушка Волошина из Динамо показала пикантную растяжку, которая попала на видео

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Девушка вингера киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назария Волошина Елизавета Кандыба продолжает радовать мужскую аудиторию. Это не первый случай, когда она привлекает внимание своих подписчиков.

На этот раз в Instagram она продемонстрировала, как выполняет растяжку, и сделала это довольно пикантно.

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Назарий Волошин и Елизавета Кандыба и Назарий Волошин. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Отметим, что Елизавета, которая позиционирует себя как модель, имеет в Instagram 17,2 тысячи подписчиков.

Как растягивалась девушка Волошина

На опубликованном видео Елизавета показала, как делает растяжку перед зеркалом. Девушка, которая может похвастаться хорошей фигурой, была одета в обтягивающий спортивный костюм, подчеркивающий все изгибы ее тела. Пикантности добавлял глубокий вырез на спине ее комбинезона, который привлекал внимание к ее образу.

Елизавета Кандыба. Фото: скриншот с видео на странице instagram.com/kandyba.lisa

Елизавета Кандыба. Фото: скриншот с видео на странице instagram.com/kandyba.lisa

Под постом было всего два комментария. В одном из них подписчик, который скрыл свою личность, написал: "Такая секси, хочу тебя". Хотя комментариев немного, они свидетельствуют о том, что Елизавета умеет поражать свою аудиторию, особенно мужскую.

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

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