Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Девушка юной звезды Динамо шокировала своими пикантными формами arrow

Девушка юной звезды Динамо шокировала своими пикантными формами

4 марта 2025 07:51
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Девушка Волошина из Динамо показала пикантную растяжку, которая попала на видео
Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Девушка вингера киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назария Волошина Елизавета Кандыба продолжает радовать мужскую аудиторию. Это не первый случай, когда она привлекает внимание своих подписчиков.

На этот раз в Instagram она продемонстрировала, как выполняет растяжку, и сделала это довольно пикантно.

Читайте также:
Елизавета Кандыба
Назарий Волошин и Елизавета Кандыба и Назарий Волошин. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Отметим, что Елизавета, которая позиционирует себя как модель, имеет в Instagram 17,2 тысячи подписчиков.

Как растягивалась девушка Волошина

На опубликованном видео Елизавета показала, как делает растяжку перед зеркалом. Девушка, которая может похвастаться хорошей фигурой, была одета в обтягивающий спортивный костюм, подчеркивающий все изгибы ее тела. Пикантности добавлял глубокий вырез на спине ее комбинезона, который привлекал внимание к ее образу.

Елизавета Кандыба
Елизавета Кандыба. Фото: скриншот с видео на странице instagram.com/kandyba.lisa
Елизавета Кандыба
Елизавета Кандыба. Фото: скриншот с видео на странице instagram.com/kandyba.lisa

Под постом было всего два комментария. В одном из них подписчик, который скрыл свою личность, написал: "Такая секси, хочу тебя". Хотя комментариев немного, они свидетельствуют о том, что Елизавета умеет поражать свою аудиторию, особенно мужскую.

Елизавета Кандыба
Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Напомним, кто были украинские футболисты, которые заработали больше всего средств за карьеру.

Сборная Украины по футболу имеет проблемы перед матчами в Лиги наций против команды Бельгии.

Определились три молодых боксера, которые заменят объединенного чемпиона мира Александра Усика.

Александру Зинченко необходимо уходить из лондонского "Арсенала", чтобы сохранить свою репутацию.

футбол Динамо жены футболистов Назарий Волошин Елизавета Кандыба
Реклама
Реклама
Реклама