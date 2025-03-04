Дівчина Волошина з Динамо показала пікантну розтяжку, яка потрапила на відео

Дівчина юної зірки Динамо шокувала своїмі пікантними формами
Дівчина вінгера київського "Динамо" та молодіжної збірної України Назарія Волошина Єлизавета Кандиба продовжує тішити чоловічу аудиторію. Це не перший випадок, коли вона привертає увагу своїх підписників.
Цього разу в Instagram вона продемонструвала, як виконує розтяжку, і зробила це доволі пікантно.
Зазначимо, що Єлизавета, яка позиціонує себе як модель, має в Instagram 17,2 тисячі підписників.
Як розтягувалася дівчина Волошина
На опублікованому відео Єлизавета показала, як робить розтяжку перед дзеркалом. Дівчина, що може похвалитися гарною фігурою, була одягнена в обтислий спортивний костюм, який підкреслював усі вигини її тіла. Пікантності додавав глибокий виріз на спині її комбінезона, що привертав увагу до її образу.
Під постом було лише два коментарі. В одному з них підписник, який приховав свою особу, написав: "Така сексі, хочу тебе". Хоча коментарів небагато, вони свідчать про те, що Єлизавета вміє вражати свою аудиторію, особливо чоловічу.
Нагадаємо, хто були українські футболісти, які заробили найбільше коштів за кар'єру.
Збірна України з футболу має проблеми перед матчами в Ліги націй проти команди Бельгії.
Визначились три молодих боксери, які замінять об'єднаного чемпіона світу Олександра Усика.
Олександру Зінченко необхідно йти з лондонського "Арсеналу", щоб зберети свою репутацію.
Читайте Новини.LIVE!