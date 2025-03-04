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Дівчина юної зірки Динамо шокувала своїмі пікантними формами

4 березня 2025 07:51
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дівчина Волошина з Динамо показала пікантну розтяжку, яка потрапила на відео
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дівчина вінгера київського "Динамо" та молодіжної збірної України Назарія Волошина Єлизавета Кандиба продовжує тішити чоловічу аудиторію. Це не перший випадок, коли вона привертає увагу своїх підписників.

Цього разу в Instagram вона продемонструвала, як виконує розтяжку, і зробила це доволі пікантно.

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Елизавета Кандыба
Назарій Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Зазначимо, що Єлизавета, яка позиціонує себе як модель, має в Instagram 17,2 тисячі підписників.

Як розтягувалася дівчина Волошина

На опублікованому відео Єлизавета показала, як робить розтяжку перед дзеркалом. Дівчина, що може похвалитися гарною фігурою, була одягнена в обтислий спортивний костюм, який підкреслював усі вигини її тіла. Пікантності додавав глибокий виріз на спині її комбінезона, що привертав увагу до її образу.

Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: скриншот з відео на сторінці instagram.com/kandyba.lisa
Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: скриншот з відео на сторінці instagram.com/kandyba.lisa

Під постом було лише два коментарі. В одному з них підписник, який приховав свою особу, написав: "Така сексі, хочу тебе". Хоча коментарів небагато, вони свідчать про те, що Єлизавета вміє вражати свою аудиторію, особливо чоловічу.

Елизавета Кандыба
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

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