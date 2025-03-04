Дівчина Волошина з Динамо показала пікантну розтяжку, яка потрапила на відео

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Дівчина вінгера київського "Динамо" та молодіжної збірної України Назарія Волошина Єлизавета Кандиба продовжує тішити чоловічу аудиторію. Це не перший випадок, коли вона привертає увагу своїх підписників.

Цього разу в Instagram вона продемонструвала, як виконує розтяжку, і зробила це доволі пікантно.

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Назарій Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

Зазначимо, що Єлизавета, яка позиціонує себе як модель, має в Instagram 17,2 тисячі підписників.

Як розтягувалася дівчина Волошина

На опублікованому відео Єлизавета показала, як робить розтяжку перед дзеркалом. Дівчина, що може похвалитися гарною фігурою, була одягнена в обтислий спортивний костюм, який підкреслював усі вигини її тіла. Пікантності додавав глибокий виріз на спині її комбінезона, що привертав увагу до її образу.

Єлизавета Кандиба. Фото: скриншот з відео на сторінці instagram.com/kandyba.lisa

Єлизавета Кандиба. Фото: скриншот з відео на сторінці instagram.com/kandyba.lisa

Під постом було лише два коментарі. В одному з них підписник, який приховав свою особу, написав: "Така сексі, хочу тебе". Хоча коментарів небагато, вони свідчать про те, що Єлизавета вміє вражати свою аудиторію, особливо чоловічу.

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa

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