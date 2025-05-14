Дівчина Волошина Єлизавета Кандиба вразила чоловіків своїми фото зі спортзалу

Чоловіки збожеволіли від форм дівчини гравця Динамо — відео
Молодий вінгер київського "Динамо" Назарій Волошин не радує своєю грою уболівальників клубу. При цьому їх дивує своєю красою його дівчина Єлизавета Кандиба.
Дівчина футболіста продовжує публікувати свої цікаві фото в соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.
Єлизавета активно веде свої соцмережі, де їй вдалося зібрати 17,1 тисячу фоловерів.
Волошин зустрічається з красунею
Раніше Кандиба в соцмережах публікувала більш відвертіші публікації. Однак після їх розповсюдження в ЗМІ дівчина стала скромніше.
Наразі Єлизавета в основному радує чоловіків своїми апетитними формами під час тренувань у спортзалі, де вона полюбляє стретчінг та йогу.
При цьому фігуру дівчини, яка старше свого хлопця на шість років, підкреслює стильний облягаючий костюм. В ньому видно, наскільки ідеальні форми у Кандиби.
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