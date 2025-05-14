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Динамо потеряет лидера летом, но нашло ему замену

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Дата публикации 14 мая 2025 08:52
Динамо продаст одного из молодых воспитанников в зарубежный клуб
Владимир Бражко, Денис Попов и Назар Волошин празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" уже готовится к летней трансферной кампании. В команде будет усиление состава, но некоторые игроки покинут столичный клуб. 

В их числе окажется и Владимир Бражко, сообщает Telegram-канал "Идеальное Динамо". 

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Информация о том, что 23-летний Владимир Бражко летом 2025 года сменит клуб, появилась еще в середине текущего сезона. Молодой футболист уже несколько лет является одним из лидеров "Динамо". В сезоне 2024/2025 на его счету 34 матча, 5 голов и 4 результативные передачи. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет играть Бражко 

Источники, близкие к киевскому клубу, пока не называют команду, в которой продолжит карьеру футболист сборной Украины. Однако известно, что на него претендовали несколько английских клубов, а также нидерландский "Фейеноорд", испанские "Жирона" и "Бетис", турецкий "Трабзонспор". 

Владимир Бражко
Бражко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Информации о переговорах с "Динамо" с одним из этих клубов пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро. В последнее время главный тренер "Динамо" Александр Шовковский наигрывает в основном составе команды 23-летнего Николая Михайленко, что тоже может стать одним из косвенных подтверждений будущей продажи Владимира Бражко. 

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владимир Бражко
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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