Динамо продаст одного из молодых воспитанников в зарубежный клуб

Владимир Бражко, Денис Попов и Назар Волошин празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Руководство киевского "Динамо" уже готовится к летней трансферной кампании. В команде будет усиление состава, но некоторые игроки покинут столичный клуб.

В их числе окажется и Владимир Бражко, сообщает Telegram-канал "Идеальное Динамо".

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Информация о том, что 23-летний Владимир Бражко летом 2025 года сменит клуб, появилась еще в середине текущего сезона. Молодой футболист уже несколько лет является одним из лидеров "Динамо". В сезоне 2024/2025 на его счету 34 матча, 5 голов и 4 результативные передачи.

Владимир Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где будет играть Бражко

Источники, близкие к киевскому клубу, пока не называют команду, в которой продолжит карьеру футболист сборной Украины. Однако известно, что на него претендовали несколько английских клубов, а также нидерландский "Фейеноорд", испанские "Жирона" и "Бетис", турецкий "Трабзонспор".

Бражко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Информации о переговорах с "Динамо" с одним из этих клубов пока нет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро. В последнее время главный тренер "Динамо" Александр Шовковский наигрывает в основном составе команды 23-летнего Николая Михайленко, что тоже может стать одним из косвенных подтверждений будущей продажи Владимира Бражко.

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