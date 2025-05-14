Барселона сделала продление контракта с Ямалом главной целью

Барселона начала переговоры с Ямалем — что известно
Испанская "Барселона" определила свою главную цель на конец сезона. Она связана не с победой в турнирах.
Сейчас команде важнее сохранить Ламина Ямала, передает портал ESPN.
Задача номер один для "Барселоны"
Руководство "Барселоны" пытается вести переговоры о продлении контракта с 17-летним вингером, которого считают преемником Лионеля Месси и одним из лучших футболистов мира на данный момент.
При этом Ямал на словах пообещал подписать новый контракт по достижении 18-летия — в июле 2025 года.
Спортивный директор клуба Деку выразил уверенность в будущем Ямала в команде, подчеркнув, что игрок вырос в "Барселоне" и имеет шанс войти в историю клуба.
Он считает, что Ямал счастлив в клубе, и не видит препятствий для продления соглашения, учитывая текущий контракт.
В этом сезоне Ямал провел 52 матча, забил 16 голов и отдал 24 ассиста, демонстрируя удивительную продуктивность.
Ямал имеет действующий контракт с "Барселоной" до 30 июня 2026 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 180 млн евро.
Напомним, бывший игрок столичного "Динамо" Виктор Леоненко рассказал о проблемах бывшего тренера "Полесья" Имада Ашура.
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