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Головна Спорт Барселона почала перемовини з Ямалем — що відомо

Барселона почала перемовини з Ямалем — що відомо

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Дата публікації: 14 травня 2025 06:52
Барселона зробила продовження контракту з Ямалом головною ціллю
Ламін Ямал. Фото: Reuters

Іспанська "Барселона" визначила свою головну ціль на кінець сезону. Вона пов'язана не з перемогою в турнірах.

Наразі команді важливіше зберегти Ламіна Ямала, передає портал ESPN.

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Ламин Ямал
Ламін Ямал. Фото: Reuters

Завдання номер один для "Барселони"

Керівництво "Барселони" намагається вести перемовини щодо продовження контракту з 17-річним вінгером, якого вважають наступником Ліонеля Мессі та одним із найкращих футболістів світу на цю мить.

При цьому, Ямал на словах пообіцяв підписати новий контракт після набуття 18-річчя — в липні 2025 року.

Спортивний директор клубу Деку висловив упевненість у майбутньому Ямала в команді, підкресливши, що гравець виріс у "Барселоні" й має шанс увійти в історію клубу.

Ламин Ямал
Ламін Ямал. Фото: Reuters

Він вважає, що Ямал щасливий у клубі, і не бачить перешкод для продовження угоди, враховуючи поточний контракт.

Цього сезону Ямал провів 52 матчі, забив 16 голів і віддав 24 асисти, демонструючи дивовижну продуктивність.

Ямал має чинний контракт з "Барселоною" до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 180 млн євро.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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