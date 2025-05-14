Барселона зробила продовження контракту з Ямалом головною ціллю

Барселона почала перемовини з Ямалем — що відомо
Іспанська "Барселона" визначила свою головну ціль на кінець сезону. Вона пов'язана не з перемогою в турнірах.
Наразі команді важливіше зберегти Ламіна Ямала, передає портал ESPN.
Завдання номер один для "Барселони"
Керівництво "Барселони" намагається вести перемовини щодо продовження контракту з 17-річним вінгером, якого вважають наступником Ліонеля Мессі та одним із найкращих футболістів світу на цю мить.
При цьому, Ямал на словах пообіцяв підписати новий контракт після набуття 18-річчя — в липні 2025 року.
Спортивний директор клубу Деку висловив упевненість у майбутньому Ямала в команді, підкресливши, що гравець виріс у "Барселоні" й має шанс увійти в історію клубу.
Він вважає, що Ямал щасливий у клубі, і не бачить перешкод для продовження угоди, враховуючи поточний контракт.
Цього сезону Ямал провів 52 матчі, забив 16 голів і віддав 24 асисти, демонструючи дивовижну продуктивність.
Ямал має чинний контракт з "Барселоною" до 30 червня 2026 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 180 млн євро.
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