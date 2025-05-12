Барселона змусила Тревіса Скотта стрибати під образливу для Реала кричалку

Тревіс Скотт (праворуч) та Ламін Ямаль перед грою. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонська "Барселона" обіграла мадридський "Реал" та зробила важливий крок на шляху до чемпіонського титулу в Ла-Лізі. Команді Ганса-Дітера Фліка треба набрати лише одне очко в трьох матчах, щоб гарантувати собі золоті медалі.

Під час "Ель Класіко" каталонців підтримували на трибунах зіркові вболівальники, повідомляє офіційний сайт клубу.

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У неділю, 11 травня, у центральному матчі 35 туру іспанської Ла-Ліги "Барселона" обіграла "Реал" із рахунком 4:3. Каталонці пропустили два голи на початку поєдинку, але потім забили супернику чотири м'ячі. "Бланкос" не допоміг навіть хет-трик Кіліана Мбаппе.

"Барселону" підтримали вболівальники на повністю заповненому "Олімпійському стадіоні". Серед них були справжні зірки, як, наприклад, голлівудський актор Террі Крюс та колишній форвард збірної Франції Тьєррі Анрі. Але серед них виділявся своєю поведінкою відомий музичний виконавець Тревіс Скотт. Він танцював увесь матч, скандував кричалки та радів кожному голу каталонців. Американській зірці особливо сподобалася пісня каталонських уболівальників Madridista qui no boti ("Хто не стрибає, той мадридист". — Ред.).

Хто такий Тревіс Скотт

Тревіс Скотт — популярний американський репер, продюсер та дизайнер, відомий своїми інноваційними концертами, колабораціями з брендами та потужним візуальним стилем. Його творчість поєднує хіп-хоп з елементами психоделіки, електроніки та попкультури, а альбом Astroworld став світовим феноменом. Артист також відомий співпрацею з Nike, Dior, McDonald's та іншими глобальними брендами, де він часто виступає не тільки як обличчя кампанії, а і як співавтор дизайну та концепції.

Тревіс Скотт у футболці "Барселони". Фото: офіційний сайт клубу

У 2023 році Тревіс Скотт об'єднався з футбольним клубом "Барселона" в рамках іміджевого партнерства. Його логотип та бренд Cactus Jack з'явилися на футболках "блауграни" в одному з матчів Ла Ліги. Ця співпраця стала частиною кампанії Spotify, титульного спонсора клубу, який просуває глобальних музичних зірок через форму "Барси". Цей кросовер моди, футболу та музики викликав великий резонанс, особливо серед молоді та шанувальників вуличної культури.

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