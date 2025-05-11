Барселона обіграла Реал у драматичному Ель-Класико з хет-триком Мбаппе

Ламін Ямал після перемоги над "Реалом". Фото: Reuters

В столиці Каталонії відбулося довгоочікуване Ель-Класико в Ла-Лізі. "Барселона" зіграла з мадридським "Реалом".

Каталонці двічі пропустили на початку гри, але вирвали перемогу в грі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Барселона" поховала надії "Реала"

"Реал" розпочав агресивно матч й швидко заробив пенальті. З 11 метрів Кіліан Мбаппе відкрив рахунок на 6-й хвилині, а на 14-й хвилині після пасу Вінісіуса Жуніора француз оформив дубль.

"Барселона" відповіла голами Еріка Гарсії на 19-й хвилині, та Пабло Діаса на 32-й.

Через дві хвилини після Діаса забив Рафінья, а в кінці тайму він оформив дубль.

В другому таймі Мбаппе оформив хет-трик на 70-й хвилині, але зрівняти рахунок їм не вдалося.

За три тури до кінця чемпіонату "Барселона" випереджає "Реал" на сім очок.

"Барселона" — "Реал" — 4:3

Голи: Гарсія, 19, Діас, 32, Рафінья, 34, 44 — Мбаппе, 6, 14, 70

"Барселона": Щесни — Гарсія (Форт, 77), Кубарсі (Бальде, 57), І. Мартінес, Мартін (Крістенсен, 57) — Педрі, Ольмо (Фермін, 77), де Йонг — Ямал, Торрес (Гаві, 89), Рафінья.

"Реал": Куртуа — Васкес (Ендрік, 84), Чуамені, Асенсіо, Ф. Гарсія — Гюлер (Діас, 46), Вальверде, Себальйос (Модрич, 46) — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус (Муньйос, 88).

Попередження: Араухо, Мартінес, Фермін, Педрі — Вальверде, Чуамені, Асенсіо

Нагадаємо, новий клуб Кевіна Де Брюйне майже розкрила його дружина.

"Манчестер Юнайтед" продасть найкращого гравця у інший топовий клуб.

Нападник збірної України Роман Яремчук верейде в італійську Серію А.

Зірковий 17-річний вундеркінд "Барселони" Ямін Ламал визначився зі своїм майбутнім.