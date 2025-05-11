Барселона обыграла Реал в драматическом Эль-Класико с хет-триком Мбаппе

Барселона во взрывном матче с семью голами победила Реал
В столице Каталонии состоялось долгожданное Эль Класико в Ла-Лиге. "Барселона" сыграла с мадридским "Реалом".
Каталонцы дважды пропустили в начале игры, но вырвали победу в игре, сообщил портал Новини.LIVE.
"Барселона" похоронила надежды "Реала"
"Реал" начал агрессивно матч и быстро заработал пенальти. С 11 метров Килиан Мбаппе открыл счет на 6-й минуте, а на 14-й минуте после паса Винисиуса Жуниора француз оформил дубль.
"Барселона" ответила голами Эрика Гарсии на 19-й минуте, и Пабло Диаса на 32-й.
Через две минуты после Диаса забил Рафинья, а в конце тайма он оформил дубль.
Во втором тайме Мбаппе оформил хет-трик на 70-й минуте, но сравнять счет им не удалось.
За три тура до конца чемпионата "Барселона" опережает "Реал" на семь очков.
"Барселона" — "Реал" — 4:3
Голы: Гарсия, 19, Диас, 32, Рафинья, 34, 44 — Мбаппе, 6, 14, 70
"Барселона": Щесны — Гарсия (Форт, 77), Кубарси (Бальде, 57), И. Мартинес, Мартин (Кристенсен, 57) — Педри, Ольмо (Фермин, 77), де Йонг — Ямал, Торрес (Гави, 89), Рафинья.
"Реал": Куртуа — Васкес (Эндрик, 84), Чуамени, Асенсио, Ф. Гарсия — Гюлер (Диас, 46), Вальверде, Себальйос (Модрич, 46) — Беллингем — Мбаппе, Винисиус (Муньйос, 88).
Предупреждения: Араухо, Мартинес, Фермин, Педри — Вальверде, Чуамени, Асенсио
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