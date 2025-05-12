Барселона заставила Трэвиса Скотта прыгать под обидную для Реала кричалку

Трэвис Скотт (справа) и Ламин Ямаль перед игрой. Фото: Reuters/Nacho Doce

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Реал" и сделала важный шаг на пути к чемпионскому титулу в Ла Лиге. Команде Ханса-Дитера Флика надо набрать всего одно очко в трех матчах, чтобы гарантировать себе золотые медали.

Во время "Эль Класико" каталонцев поддерживали на трибунах звездные болельщики, сообщает официальный сайт клуба.

Реклама

Читайте также:

В воскресенье, 11 мая, в центральном матче 35 тура испанской Ла Лиги "Барселона" обыграла "Реал" со счетом 4:3. Каталонцы пропустили два гола в начале поединка, но затем забили сопернику четыре мяча. "Бланкос" не помог даже хет-трик Килиана Мбаппе.

"Барселону" поддержали болельщики на полностью заполненном "Олимпийском стадионе". Среди них были настоящие звезды, как, например, голливудский актер Терри Крюс и бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри. Но среди них выделялся своим поведением известный музыкальный исполнитель Трэвис Скотт. Он танцевал весь матч, скандировал кричалки и радовался каждому голу каталонцев. Американской звезде особенно понравилась песня каталонских болельщиков Madridista qui no boti ("Кто не прыгает, тот мадридист". — Ред.).

Кто такой Трэвис Скотт

Трэвис Скотт — популярный американский рэпер, продюсер и дизайнер, известный своими инновационными концертами, коллаборациями с брендами и мощным визуальным стилем. Его творчество соединяет хип-хоп с элементами психоделики, электроники и поп-культуры, а альбом Astroworld стал мировым феноменом. Артист также известен сотрудничеством с Nike, Dior, McDonald’s и другими глобальными брендами, где он часто выступает не только как лицо кампании, но и как соавтор дизайна и концепции.

Трэвис Скотт в футболке "Барселоны". Фото: официальный сайт клуба

В 2023 году Трэвис Скотт объединился с футбольным клубом "Барселона" в рамках имиджевого партнёрства. Его логотип и бренд Cactus Jack появились на футболках "блауграны" в одном из матчей Ла Лиги. Это сотрудничество стало частью кампании Spotify, титульного спонсора клуба, который продвигает глобальных музыкальных звёзд через форму "Барсы". Этот кроссовер моды, футбола и музыки вызвал большой резонанс, особенно среди молодёжи и поклонников уличной культуры.

Напомним, Андрей Ярмоленко собирается остаться в "Динамо" после окончания активной игровой карьеры.

В случае досрочного расторжения контракта с Марино Пушичем донецкий "Шахтер" может столкнуться с необходимостью выплаты компенсации.

Андрей Лунин ведет переговоры о переходе в английский клуб, где ему могут гарантировать регулярную игровую практику.

Киевское "Динамо" приступило к подготовке трансферной кампании и прорабатывает варианты усиления состава на лето.