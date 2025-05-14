Динамо продасть одного з молодих вихованців у закордонний клуб

Динамо втратить лідера влітку, але знайшло йому заміну
Керівництво київського "Динамо" вже готується до літньої трансферної кампанії. У команді буде посилення складу, але деякі гравці покинуть столичний клуб.
Серед них опиниться й Володимир Бражко, повідомляє Telegram-канал "Ідеальне Динамо".
Інформація про те, що 23-річний Володимир Бражко влітку 2025 року змінить клуб, з'явилася ще в середині поточного сезону. Молодий футболіст уже кілька років є одним із лідерів "Динамо". У сезоні 2024/2025 на його рахунку 34 матчі, 5 голів та 4 результативні передачі.
Де гратиме Бражко
Джерела, близькі до київського клубу, поки що не називають команду, у якій продовжить кар'єру футболіст збірної України. Однак відомо, що на нього претендували кілька англійських клубів, а також нідерландський "Феєнорд", іспанські "Жирона" та "Бетіс", турецький "Трабзонспор".
Інформації про переговори з "Динамо" з одним із цих клубів поки що немає. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 12 млн євро. Останнім часом головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський награє в основному складі команди 23-річного Миколу Михайленка, що теж може стати одним із непрямих підтверджень майбутнього продажу Володимира Бражка.
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