Динамо продасть одного з молодих вихованців у закордонний клуб

Володимир Бражко, Денис Попов та Назар Волошин святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" вже готується до літньої трансферної кампанії. У команді буде посилення складу, але деякі гравці покинуть столичний клуб.

Серед них опиниться й Володимир Бражко, повідомляє Telegram-канал "Ідеальне Динамо".

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Інформація про те, що 23-річний Володимир Бражко влітку 2025 року змінить клуб, з'явилася ще в середині поточного сезону. Молодий футболіст уже кілька років є одним із лідерів "Динамо". У сезоні 2024/2025 на його рахунку 34 матчі, 5 голів та 4 результативні передачі.

Володимир Бражко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Де гратиме Бражко

Джерела, близькі до київського клубу, поки що не називають команду, у якій продовжить кар'єру футболіст збірної України. Однак відомо, що на нього претендували кілька англійських клубів, а також нідерландський "Феєнорд", іспанські "Жирона" та "Бетіс", турецький "Трабзонспор".

Бражко перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Інформації про переговори з "Динамо" з одним із цих клубів поки що немає. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 12 млн євро. Останнім часом головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський награє в основному складі команди 23-річного Миколу Михайленка, що теж може стати одним із непрямих підтверджень майбутнього продажу Володимира Бражка.

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