Стадіон у Базелі. Фото: Новини.LIVE

Минуло півстоліття з того історичного дня, коли київське "Динамо" підкорило Європу, вигравши Кубок Кубків у швейцарському Базелі. Місто, в якому 14 травня 1975 року пролунав гімн перемоги для українського футболу, сьогодні має зовсім інший вигляд.

Портал Новини.LIVE у своєму ексклюзивному матеріалі нагадує, як "Динамо" стало тріумфатором Європи, а також демонструє сучасний Базель.

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Вхід на трибуну арени "Санкт-Якоб Парк". Фото: Новини.LIVE

Сучасний Базель — це чисті вулиці, тихий Рейн, затишні площі, де мирно перекочується історія. У цьому місті відчувається повага до пам'яті: стадіон "Санкт-Якоб Парк", що став символом, хоч й перебудований, залишається місцем тяжіння для футбольних романтиків.

Незабутній тріумф "Динамо"

Фінал 1975 року став справжнім маніфестом нового футбольного мислення. "Динамо" з перших хвилин узяло м'яч під контроль, вимкнуло креатив "Ференцвароша" і впевнено дотиснуло суперника. Дубль Онопка та гол Блохіна не тільки забезпечили киянам перемогу, а стали демонстрацією сили радянської школи, де фізика, дисципліна та тренерська думка дали Європі урок.

Сьогодні на цьому стадіоні грає ФК "Базель", чемпіон Швейцарії, який готовий підтвердити цей статус. У команді Фабіо Селестіні грають такі футболісти, як колишній півзахисник "Баварії" та "Ліверпуля" Джердан Шакірі, а також Таулянт Джака, брат футболіста "Баєра".







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Місцеві жителі рідко згадують той фінал за участю "Динамо", але вболівальники з України іноді приїжджають сюди просто пройтися, подивитися на небо та відчути подих часу. Пам'ять про тріумф залишилася не в афішах, а в серцях.

Сьогодні, через 50 років, Базель залишився таким самим спокійним й таким, що поважає минуле. І хоча футбол давно змінився, деякі перемоги не втрачають блиску.

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