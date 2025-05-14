Сабо раскрыл, сколько Суркис может заплатить за победу в Кубке Украины

Сабо назвал фаворита финала Кубка Украины
Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером". По его словам, несмотря на напряженный сезон для обеих команд, именно киевляне подходят к матчу в роли фаворита.
Сабо отметил, что "Шахтеру" победа нужна как воздух, ведь "горняки" впервые за долгое время могут остаться без трофеев, сообщает "Блик".
"Динамо" не намерено отдавать Кубок, ведь победа в финале сделает сезон по-настоящему идеальным — чемпионство плюс Кубок. При этом бывший наставник сборной Украины уверен: матч не будет богатым на забитые мячи. По мнению Йожефа Сабо, все решится в серии пенальти, где главным фактором станет выдержка и концентрация, а не чистый класс.
Сколько Суркис заплатит игрокам "Динамо" за победу
Йожеф Сабо считает, что "Динамо" получит дополнительную мотивацию от Игоря Суркиса. По его словам, президент киевского клуба обязательно приедет на базу и лично озвучит сумму премиальных за победу в финале.
"Не знаю, в какой валюте — гривны, доллары или евро. Но он обязательно доплатит. В этом плане Суркис не жадный", — заявил Сабо.
Он также вспомнил времена, когда судейство было предвзятым и команды заранее знали, против кого на самом деле играют. По словам Сабо, легендарный Маслов предупреждал игроков, что перед матчем они уже "проигрывают 0:1", если в судейской бригаде был человек с московским акцентом.
В завершении Сабо дал свою оценку возможной серии пенальти и вратарям. Он считает, что Ризнык выглядит чуть сильнее Нещерета, а для удачного исполнения важно не хитрить, а бить четко и с силой. По его мнению, решающий фактор заключается в нервах, а не в статистике.
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