Леоненко сделал неожиданный прогноз на матч Динамо и Шахтера

Тренеры Александр Шовковский и Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" готовятся к финалу Кубка Украины по футболу. У обеих команд примерно равные шансы на завоевания трофея.

Именно такой точки зрения придерживается Виктор Леоненко, сообщает "Блік".

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В среду, 14 мая, состоится финал Кубка Украины с участием "Шахтера" и "Динамо". Команды выйдут на поле в 18:30. Тренеры, эксперты и журналисты уже поделились мнением о том, как пройдет противостояние. В их числе оказался и бывший форвард сборной Украины.

Что Леоненко сказал о матче "Шахтер" — "Динамо"

Перед классическим украинским противостоянием бывший футболист "бело-синих" поделился мнением о поединке и дал характерную, но неожиданно сбалансированную оценку. По словам эксперта, обе команды подходят к игре без должной формы, и ждать яркого зрелища не стоит.

Владислав Ванат в матче с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Леоненко считает, что матч вряд ли порадует болельщиков остротой. По его мнению, в матче можно ожидать лишь "полтора момента на двоих". Леоненко сравнил игру украинских грандов с последним "Эль Класико" между "Барселоной" и "Реалом", подчеркнув разницу в классе.

Он также отметил, что уровень украинского футбола в целом падает, и наши клубы не готовы к серьезной конкуренции в еврокубках. Особенно учитывая потерю прямой путёвки в групповую стадию Лиги чемпионов.

Виктор Леоненко. Фото: скриншот YouTube

Эксперт резко прошелся по ситуации в "Шахтере", заявив, что клуб не угадал с выбором тренеров и до сих пор не нашёл человека, который способен развивать футболистов. По мнению Леоненко, нынешним легионерам нужно больше времени на адаптацию, но в Украине часто ищут оправдания в логистике, погоде и судействе.

"Прогнозы я не даю, потому что я умен. Некоторые эксперты любят угадывать, а потом в кустах прячутся. Мне хочется, чтобы болельщики остались довольны, матч получился результативным, только не из-за глупых голов, а победит пусть сильнее", — сказал Леоненко.

Также он отметил, что судейство остается болезненной темой для украинского футбола: от затянутых просмотров ВАР до неубедительных решений. Для Леоненко важно, чтобы арбитр не испортил матч, а команды показали, на что действительно способны.

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