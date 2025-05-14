Леоненко зробив несподіваний прогноз на матч Динамо та Шахтаря

Тренери Олександр Шовковський та Маріно Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" готуються до фіналу Кубка України з футболу. Обидві команди мають приблизно рівні шанси на завоювання трофея.

Саме такого погляду дотримується Віктор Леоненко, повідомляє "Блік".

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У середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубка України за участю "Шахтаря" та "Динамо". Команди вийдуть на поле о 18:30. Тренери, експерти та журналісти вже поділилися думкою про те, як пройде протистояння. Серед них опинився й колишній форвард збірної України.

Що Леоненко сказав про матч "Шахтар" — "Динамо"

Перед класичним українським протистоянням колишній футболіст "біло-синіх" поділився думкою про поєдинок й дав характерну, але несподівано збалансовану оцінку. За словами експерта, обидві команди підходять до гри без належної форми, і чекати яскравого видовища не варто.

Владислав Ванат у матчі з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Леоненко вважає, що матч навряд чи порадує вболівальників гостротою. На його думку, у матчі можна очікувати лише "півтора момента на двох". Леоненко порівняв гру українських грандів з останнім "Ель Класіко" між "Барселоною" та "Реалом", наголосивши на різниці в класі.

Він також зазначив, що рівень українського футболу загалом падає, й наші клуби не готові до серйозної конкуренції в єврокубках. Особливо з огляду на втрату прямої путівки до групової стадії Ліги чемпіонів.

Віктор Леоненко. Фото: скріншот YouTube

Експерт різко пройшовся ситуацією в "Шахтарі", заявивши, що клуб не вгадав із вибором тренерів й досі не знайшов людину, яка здатна розвивати футболістів. На думку Леоненка, нинішнім легіонерам потрібно більше часу на адаптацію, але в Україні часто шукають виправдання в логістиці, погоді та суддівстві.

"Прогнози я не даю, тому що я розумний. Деякі експерти люблять вгадувати, а потім у кущах ховаються. Мені хочеться, щоб уболівальники залишилися задоволені, матч вийшов результативним, тільки не через дурні голи, а переможе нехай сильніший", — сказав Леоненко.

Також він зазначив, що суддівство залишається болючою темою для українського футболу: від затягнутих переглядів ВАР до непереконливих рішень. Для Леоненка важливо, щоб арбітр не зіпсував матч, а команди показали, на що дійсно здатні.

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