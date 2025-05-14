Сабо розкрив, скільки Суркіс може заплатити за перемогу в Кубку України

Попов бореться з Траоре. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Легендарний український тренер Йожеф Сабо поділився очікуваннями від фіналу Кубка України між "Динамо" та "Шахтарем". За його словами, попри напружений сезон для обох команд, саме кияни підходять до матчу в ролі фаворита.

Сабо зазначив, що "Шахтарю" перемога потрібна як повітря, адже "гірники" вперше за довгий час можуть залишитися без трофеїв, повідомляє "Блик".

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"Динамо" не має наміру віддавати Кубок, адже перемога у фіналі зробить сезон по-справжньому ідеальним — чемпіонство плюс Кубок. При цьому колишній наставник збірної України впевнений: матч не буде багатим на забиті м'ячі. На думку Йожефа Сабо, все вирішиться в серії пенальті, де головним фактором стане витримка та концентрація, а не чистий клас.

Шапаренко та Матвієнко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Скільки Суркіс заплатить гравцям "Динамо" за перемогу

Йожеф Сабо вважає, що "Динамо" отримає додаткову мотивацію від Ігоря Суркіса. За його словами, президент київського клубу обов'язково приїде на базу та особисто озвучить суму преміальних за перемогу у фіналі.

"Не знаю, в якій валюті — гривні, долари чи євро. Але він обов'язково доплатить. У цьому плані Суркіс не жадібний", — заявив Сабо.

Він також згадав часи, коли суддівство було упередженим й команди заздалегідь знали, проти кого насправді грають. За словами Сабо, легендарний Маслов попереджав гравців, що перед матчем вони вже "програють 0:1", якщо в суддівській бригаді була людина з московським акцентом.

Йожеф Сабо відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

На завершення Сабо дав свою оцінку можливій серії пенальті та воротарям. Він вважає, що Різник виглядає трохи сильнішим за Нещерета, а для вдалого виконання важливо не хитрувати, а бити чітко і з силою. На його думку, вирішальний фактор полягає в нервах, а не в статистиці.

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