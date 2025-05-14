Ребров пояснив, чим важлива гра Динамо — Шахтар

Андрій Ярмоленко в матчі з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Фінал Кубка України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем" викликає інтерес не тільки в уболівальників та експертів, а й у головного тренера збірної України.

Сергій Ребров зізнався, що стежить за підготовкою до поєдинку і має намір подивитися матч особисто, повідомляє UA-Футбол.

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Наставник національної команди не приховує емоцій перед класичним протистоянням двох грандів УПЛ. Сергій Ребров зізнався, що такі матчі викликають у нього особливі емоції. За словами тренера, фінал Кубка України особливо важливий для обох команд з огляду на важкий та нестабільний сезон.

Сергій Ребров під час роботи в "Динамо". Фото: УНІАН

Що Ребров сказав про матч "Шахтаря" з "Динамо"

Матч пройде в Житомирі, і, як підкреслює наставник збірної України, загострення пристрастей у таких іграх не залежить від часу, обставин або формату турніру. Для тренерів та футболістів це завжди більше, ніж просто гра. Тренер пригадав найяскравіші епізоди свого особистого досвіду в матчах між "Динамо" та "Шахтарем" як на полі, так і на лаві.

"Фінал Кубка 2015 року — один із тих, що найбільше запам'яталися. Тоді ми програвали в серії пенальті, але змогли вирвати перемогу. А як гравець, я пам'ятаю кожен гол, навіть той, що забив за "Шахтар" у ворота "Динамо", — зізнався Ребров.

Тренери Олександр Шовковський та Маріно Пушич. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Тренер підкреслив, що незалежно від статусу, це завжди безкомпромісне і принципове протистояння. Саме цим матчі "Динамо" та "Шахтаря" так важливі для гравців, тренерів й вболівальників. Ребров упевнений, що поєдинок вийде цікавим і стане гідним фіналом національного турніру.

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