Ребров объяснил, чем важна игра Динамо — Шахтер

Ребров объяснил, чем для него важен матч Шахтера с Динамо
Финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" вызывает интерес не только у болельщиков и экспертов, но и у главного тренера сборной Украины.
Сергей Ребров признался, что следит за подготовкой к поединку и намерен посмотреть матч лично, сообщает UA-Футбол.
Наставник национальной команды не скрывает эмоций перед классическим противостоянием двух грандов УПЛ. Сергей Ребров признался, что такие матчи вызывают у него особые эмоции. По словам тренера, финал Кубка Украины особенно важен для обеих команд, учитывая тяжелый и нестабильный сезон.
Что Ребров сказал о матче "Шахтера" с "Динамо"
Матч пройдет в Житомире, и, как подчеркивает наставник сборной Украины, накал страстей в таких играх не зависит от времени, обстоятельств или формата турнира. Для тренеров и футболистов это всегда больше, чем просто игра. Тренер вспомнил самые яркие эпизоды своего личного опыта в матчах между "Динамо" и "Шахтером" как на поле, так и на скамейке.
"Финал Кубка 2015 года — один из самых запомнившихся. Тогда мы проигрывали в серии пенальти, но смогли вырвать победу. А как игрок, я помню каждый гол, даже тот, что забил за "Шахтер" в ворота "Динамо", — признался Ребров.
Тренер подчеркнул, что независимо от статуса, это всегда бескомпромиссное и принципиальное противостояние. Именно этим матчи "Динамо" и "Шахтера" так важны для игроков, тренеров и болельщиков. Ребров уверен, что поединок получится интересным и станет достойным финалом национального турнира.
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