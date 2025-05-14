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Ребров объяснил, чем для него важен матч Шахтера с Динамо

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Дата публикации 14 мая 2025 11:17
Ребров объяснил, чем важна игра Динамо — Шахтер
Андрей Ярмоленко в матче с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" вызывает интерес не только у болельщиков и экспертов, но и у главного тренера сборной Украины.

Сергей Ребров признался, что следит за подготовкой к поединку и намерен посмотреть матч лично, сообщает UA-Футбол.

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Наставник национальной команды не скрывает эмоций перед классическим противостоянием двух грандов УПЛ. Сергей Ребров признался, что такие матчи вызывают у него особые эмоции. По словам тренера, финал Кубка Украины особенно важен для обеих команд, учитывая тяжелый и нестабильный сезон. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время работы в "Динамо". Фото: УНИАН

Что Ребров сказал о матче "Шахтера" с "Динамо" 

Матч пройдет в Житомире, и, как подчеркивает наставник сборной Украины, накал страстей в таких играх не зависит от времени, обстоятельств или формата турнира. Для тренеров и футболистов это всегда больше, чем просто игра. Тренер вспомнил самые яркие эпизоды своего личного опыта в матчах между "Динамо" и "Шахтером" как на поле, так и на скамейке. 

"Финал Кубка 2015 года — один из самых запомнившихся. Тогда мы проигрывали в серии пенальти, но смогли вырвать победу. А как игрок, я помню каждый гол, даже тот, что забил за "Шахтер" в ворота "Динамо", — признался Ребров. 

Александр Шовковский и Марино Пушич
Тренеры Александр Шовковский и Марино Пушич. Фото: пресс-служба "Шахтера" 

Тренер подчеркнул, что независимо от статуса, это всегда бескомпромиссное и принципиальное противостояние. Именно этим матчи "Динамо" и "Шахтера" так важны для игроков, тренеров и болельщиков. Ребров уверен, что поединок получится интересным и станет достойным финалом национального турнира. 

Напомним, летом "Динамо" собирается выгодно продать одного из полузащитников киевской команды. 

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спорт футбол ФК Шахтер Динамо Сергей Ребров Кубок Украины
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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