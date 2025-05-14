Кріштіану Роналду повернеться до Європи заради контракту з відомим клубом

Кріштіану Роналду підпише контракт із європейським грандом
Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду опинився за крок від відходу із саудівського "Аль-Насра". У гравця зіпсувалися стосунки з керівництвом клубу.
Це сталося напередодні продовження контракту Роналду з "Аль-Насром", повідомляє O Jogo.
Відносини Кріштіану Роналду з "Аль-Насром" ускладнилися після вильоту команди з Ліги чемпіонів АФК у півфіналі турніру. Футболіст розкритикував тренерський штаб та партнерів по команді. У клубі вважають поведінку 40-річного португальця неприпустимою.
Повернення Роналду в Європу
Португальські журналісти вважають, що у поведінки зіркового гравця є й інша причина. Роналду набридло в Саудівській Аравії, він готовий відмовитися від нового вигідного контракту з клубом. Кріштіану хоче проводити більше часу з сім'єю, яка не живе з ним у Саудівській Аравії.
Роналду збирається підписати контракт з одним із європейських клубів, але поки не відомо, чи буде ця угода довгостроковою. Англійський "Манчестер Сіті" і мадридський "Реал" готовий запропонувати гравцеві контракт на кілька місяців, щоб він зміг взяти участь у Клубному чемпіонаті світу.
Лісабонський "Спортинг" збирається запропонувати Роналду більш вигідні умови. Йдеться про угоду на рік і посади в клубі після закінчення контракту. Сам Кріштіану мріє зіграти на ЧС-2026, а також вийти на поле в офіційному матчі зі своїм старшим сином, який нещодавно дебютував у юнацькій збірній Португалії.
У нинішньому сезоні на рахунку Роналду 39 поєдинків за "Аль-Наср", у яких він забив 33 м'ячі та зробив 4 результативні передачі.
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